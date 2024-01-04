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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

 الرتمي: وحدة المصريين حصن منيع أمام أي محاولات لتفكيك الجبهة الداخلية

عصام الرتمي مساعد
عصام الرتمي مساعد الأمين  العام لحزب حماة الوطن

تقدم عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بخالص التهنئة لشركاء الوطن أقباط مصر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد  المجيد.

وأكد الرتمي، في تصريحات اليوم، الخميس، أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وقال إن الشعب المصري نسيج متماسك ووحدته الوطنية حصن منيع أمام أي محاولات لتفكيك الجبهة الداخلية.

 

وأوضح الرتمي أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي تسع لجميع المصريين دون تمييز وتعزز من قيم المواطنة، مشيدا بالمواقف الوطنية للكنيسة المصرية والبابا تواضروس على مر التاريخ.

وأعرب عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة. 

حماه الوطن عيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي المناسبات الدينية شمال الصعيد

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