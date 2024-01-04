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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 المنافس الأقوى لـ iPhone 15.. وإنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن

أخبارالتكنولوجيا..
أخبارالتكنولوجيا.. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 المنافس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بدقة 200 ميجابكسل.. أفضل كاميرا في هواتف Realme الجديدة

 

نشر فرع Realme India على X منصة التواصل الاجتماعي: "حان وقت #Periscope" مع شطب على "200 ميجابكسل". 

يقود هذا المنشور بعد ذلك إلى صفحة تشويقية تحدد بعض مزايا امتلاك عدسة Periscope الفعلية مقارنة بالاعتماد على تقريب داخل المستشعر من وحدة 200 ميجابكسل.

 

الأسطورة الخارقة.. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 المنافس الأقوى لـ iPhone 15

 

تنهي سامسونج الشائعات والتسريبات أخيراً بإزاحة الستار عن سلسلة جالاكسي S24 في 17 يناير، لكن بعد أسبوعين فقط من الإعلان المرتقب، لدينا صورة واضحة عما يمكن توقعه. في حال فاتكم الأمر، اطلعوا على مواصفات جالاكسي S24 Ultra. أما هنا، سنركز على الإصدارين الأصغر.

 

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر برخص التراب.. موعد إطلاق الأسطورة الخارقة Note 13

 

انطلقت سلسلة شاومي ريدمي Redmi Note 13 من شاومي في الصين في سبتمبر الماضي ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في الهند غدًا، ولكن لدينا الآن أيضًا تأكيدًا على إطلاق عالمي حقيقي في 15 يناير.

 

إنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن.. اعرف الحكاية

 

عندما نتحدث عن هواوي Huawei، نذكر عادةً أجهزتها الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والمحمولة، لكن الشركة هي أيضًا واحدة من أكبر مصنعي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم.

 

تعرف على أشهر تصميمات تانغ تان وجوني إيف كبار المصممين في شركة آبل

 

يتوجه تانغ تان أحد كبار التنفيذيين في شركة أبل الذي قاد تصميم هاتف آيفون وساعة آبل، للانضمام إلى شركة "LoveFrom" التي أسسها المصمم الأسطوري السابق في أبل جوني إيف، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

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