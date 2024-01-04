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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط تعلن عن خطة انطلاق القوافل العلاجية المجانية لشهر يناير الجاري

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

 أعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد انطلاق خطة القوافل العلاجية لشهر يناير ، والتي تقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل مجانًا، تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض ، ووزير الصحة و السكان الدكتور خالد عبد الغفار .


وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القوافل العلاجية بدأت من اليوم من مركز كفر سعد بقرية كفر الغاب ،ثم تتجه غدا وبعد غد إلى قرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، ثم تنتقل إلى قرية البدراوى بمركز كفر سعد يومي 10 و 11 يناير .


وأشار إلى أن القوافل ستستكمل رحلتها في منتصف الشهر الجاري بقرية الركابية التابعة لكفر البطيخ ، وبعدها إلى مركز كفر سعد بأم الرزق يومي17 و 18 من يناير ، ثم تختتم نهاية الشهر بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ يومي 19 و20 يناير وبقرية المسيرى بمركز كفر سعد يومي 31 يناير و أول فبراير المقبل.

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