محمد دحلان: إسرائيل ستتوقف عن عدوانها على غزة في هذه الحالة

أكد القيادي الفلسطيني السابق، محمد دحلان، أنه لا يرغب في السلطة أو تولي أي مناصب رسمية، قائلا “موقفي واضح ولن أغيره، أنا لا أبحث عن سلطة ولا أعمل ليل نهار من أجلها، وعملت مع أبو مازن فترة قصيرة، والحمدلله أنه طردني مشكورا”.

وأضاف “دحلان”، خلال حواره عبر فضائية “المشهد”، “لا أعرف سبب طرد الرئيس الفلسطيني لي، ربما لأنه كان لا يشعر بأنه رئيس بوجودي، ليست أزمتي.. ياسر عرفات كان يعطيني الحرية ولكن كنت في الإطار الذي يحدده لي”.

وأشار إلى أن إسرائيل ستتوقف عن الحرب إذا رأت نفسها تتكبد خسائر كارثية، منوها بأن نتنياهو وقادة إسرائيليين كثيرين سينتهون.