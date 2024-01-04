وفد الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية في المطارات المصرية

نشرت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الحصاد السنوي للشركة، حيث سلطت من خلاله الضوء على إشادة الوفد الأمريكي لإدارة الجمارك وحماية الحدود بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، بالوفد برئاسة ديبى سجوين، مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمقر سلطة الطيران المدنى بالقاهرة، خلال أغسطس الماضي.

كان لهذه الزيارة مردود إيجابي، برفع الحظر على إجمالي أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات.

وناقش الوفد خلال زيارته إلى مصر ولقائه مع رئيس السلطة، البرامج التدريبية المشتركة في مجال أمن الطيران وحماية الحدود والسياسات الجمركية.

