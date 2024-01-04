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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنصف يخرج عن صمته: بتحارب للرحيل عن الزمالك

صدى البلد

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس نادي الزمالك، تفاصيل هامة في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت.

وقال في تصريحات قوية لـ "الماتش": ‏"هناك من يحاربني ويكره وجودي داخل الزمالك، مستمر مع الفريق رغم الحملات الشرسة". 

‏ وتابع: "ما يحدث لن يهز شعرة من رأسي، وأؤكد أن مصطفى شوبير حارس متميز".

وفجر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد عبد المنصف، مفاجأة حيث كشف عن مفاوضاته مع مصطفي شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء. 

وأشار عبد المنصف إلي أنه اتصل  بـ أحمد شوبير وعبر عن رغبته في ضم مصطفى نجله إلى الزمالك،  مضيفا:" كابتن شوبير قالي صعب مصطفي ينتقل للزمالك لأنه مرتبط بالنادي الأهلي وسبق وأن رفض عروض قوية للرحيل عن الأهلي".

 

 

 

 

إعلامي هاني حتحوت شوبير محمد عبد المنصف مدرب حراس نادي الزمالك مفاوضات مصطفى شوبير

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