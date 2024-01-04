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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات على أرض زراعية بالخارجة في الوادي الجديد

إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء على أرض زراعية

أكد رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جهاد متولي أنه تم إزالة تعديات بالبناء على أرض زراعية بقرية الشركة 8 بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة أحمد صدقي، مساعد رئيس المركز وبحضور رئيس القرية.


وقال رئيس المركز -في بيان اليوم /الخميس/ - إنه تم شن حملة إزالة اشغالات بسوق الشعلة في الخارجة بالتعاون بين الإدارة الهندسية وإدارة شرطة المرافق، وتم خلالها رفع الاشغالات التى تعوق المارة والحركة المرورية.


وأشار إلى استمرار المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بتحصيل مستحقات الدولة، والدفع يومياً بسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة المصاحبة للجنة تحصيل المتأخرات وذلك تيسيرا على المواطنين.


وعلى صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، أنه تم المرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمنطقة عين الطويل بمركز الخارجة، وذلك في إطار إجراء الزيارات الحقلية بالحقول للوقوف على حالة المحصول والتعرف على المشاكل التى تواجه المزارعين أثناء الموسم والعمل على رفعها وإيجاد حلول مناسبة. 


وأضاف وكيل الوزارة أن حالة الإنبات والتفريع جيدة في هذة المرحلة، وتمت التوصية بإستخدام مبيدات الحشائش من مراكز موثوق بها لتجنب استخدام المبيدات المغشوشة والإهتمام بجرعات سماد النيتروحين مع الري خلال تلك الفترة.


وأشار المرسي إلى أن ذلك في إطار متابعة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بإشراف معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومديرية الزراعة، ومحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، والمرور الدورى ومتابعة زراعات محصول القمح حتى بدء مرحلة الحصاد وتقييم إنتاجية الفدان.

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