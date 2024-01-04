جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات على مواقع لـ حزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قصف عدة أهداف في جنوب لبنان وعلى طول الحدود، بعد "رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، "في وقت سابق اليوم، قصفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقع مراقبة وبنية تحتية لـ حزب الله في منطقة مارون الراس في جنوب لبنان".

وأوضح البيان أنه بعد فترة وجيزة، حدد جنود الجيش الإسرائيلي عناصر تابعة لـ حزب الله مضادة للدبابات في نفس المنطقة، وقاموا بقصفها.

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق خلال الليل قذائف هاون "من أجل إزالة تهديد في منطقة راب الثلاثين على طول الحدود اللبنانية".

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، استهداف 3 مواقع إسرائيلية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ضمن الهجمات التي يقوم بها الحزب منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال حزب الله، في بيان له عبر صفحته على تليجرام، إنه استهدف ‌‏‌‌‌‏نقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏‏

وأضاف حزب الله أنه تم استهداف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة.‏