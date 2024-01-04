حدث صادم..كيف احتفل رواد الفضاء بالسنة الجديدة 16 مرة في يوم واحد

احتفل رواد الفضاء بالسنة جديدة قرابة ال ١٦ مرة في خبر أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مما طرح الأسئلة من غير المتخصصين في كيفية حدوث الأمر.



الحكاية أن محطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض بسرعة مذهلة تبلغ 28 ألف كيلومتر في الساعة، أتاحت لروادها الاحتفال بالسنة الجديدة، 16 مرة في اليوم.

وعكس الأرض، حيث يبلغ طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، فإن محطة الفضاء الدولية تشهد تناوب ضوء النهار والظلام كل 45 دقيقة. وهذه الدورة تسمح لرواد الفضاء على متنها بمشاهدة 16 شروقًا وغروبًا في يوم واحد.

رؤى يستحيل تحقيقها على الأرض

كما تسمح هذه البيئة الفريدة للعلماء في محطة الفضاء الدولية بإجراء تجارب مختلفة، بما فيها في علم الأحياء الدقيقة، وعلم المعادن، ما يوفر رؤى قد يستحيل تحقيقها على الأرض.



وتتم المحطة دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، وتسمح هذه الظروف لأعضاء المحطة بتوسيع معرفتهم واكتساب فهم أكثر شمولًا للكون.

وعلى الرغم من الالتزام بتوقيت جرينتش، فإن التناوب المستمر بين النهار والليل يشكل تحديًا للحفاظ على الساعة البيولوجية لرواد الفضاء، حسب تايمز أوف إنديا