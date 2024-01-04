عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث صادم..كيف احتفل رواد الفضاء بالسنة الجديدة 16 مرة في يوم واحد

رواد الفضاء
رواد الفضاء

احتفل رواد الفضاء بالسنة جديدة قرابة ال ١٦ مرة في خبر أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مما طرح الأسئلة من غير المتخصصين في كيفية حدوث الأمر.

txt

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي


الحكاية أن محطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض بسرعة مذهلة تبلغ 28 ألف كيلومتر في الساعة، أتاحت لروادها الاحتفال بالسنة الجديدة، 16 مرة في اليوم.

وعكس الأرض، حيث يبلغ طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، فإن محطة الفضاء الدولية تشهد تناوب ضوء النهار والظلام كل 45 دقيقة. وهذه الدورة تسمح لرواد الفضاء على متنها بمشاهدة 16 شروقًا وغروبًا في يوم واحد.

رؤى يستحيل تحقيقها على الأرض
كما تسمح هذه البيئة الفريدة للعلماء في محطة الفضاء الدولية بإجراء تجارب مختلفة، بما فيها في علم الأحياء الدقيقة، وعلم المعادن، ما يوفر رؤى قد يستحيل تحقيقها على الأرض. 


وتتم المحطة دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، وتسمح هذه الظروف لأعضاء المحطة بتوسيع معرفتهم واكتساب فهم أكثر شمولًا للكون.

وعلى الرغم من الالتزام بتوقيت جرينتش، فإن التناوب المستمر بين النهار والليل يشكل تحديًا للحفاظ على الساعة البيولوجية لرواد الفضاء، حسب  تايمز أوف إنديا

الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الذكاء الصناعي يساعد في العلاج النفسي .. اِعرف إزاي

بفارق دقيقة بين نهاية 2023 وبداية 2024| ولادة توأمين حديث الناس بكرواتيا

روبوت لتشخيص الأمراض بدقة باستخدام "تشات جي بي تي"

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بعدما اشتراها إيلون ماسك.. إكس تفقد 71% من قيمتها

حسام الزناتي: الكرة المصرية تتراجع ودول «مجهولة» تفوقت علينا

لص يعيد "ديك" من الذهب للحكومة.. ورد صادم من القضاء الفرنسي حول الواقعة

منتخب مصر يستدعي مهند لاشين بعد إصابة كوكا

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ