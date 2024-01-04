نقل البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق الدائري بنزلة باسوس لهذا السبب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد بدوي الأول: بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية.

لا يوجد صيانه لكباري المشاة

قال النائب أحمد بدوي ، أنه لا يوجد صيانه لكباري المشاة بمناطق مدينة قها ، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث أن هذه الكباري تم انشائها منذ سنوات عديدة ولم يتم متابعة صيانها .

وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آليه من أجل رفع كفاءة هذه الكباري ، لأن عدم الصيانه سيؤدي إلي كارثة لكل من يمر بطريق مصر اسكندرية الزراعي



ومن جانبه قال محمد اباظة مدير عام تجديدات بالهيئه العامة للطرق والكباري، أنه تم إخطار المنطقة المركزية بطلب الإحاطة وتم تشكيل لجنة بالفعل وتم طرح عملية صيانه الكباري بتلك المنطقة للمشاه والسيارات وبانتظار فتح الاعتماد المالي خلال شهر .

ومن جانبه اكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، علي ضرورة الاسراع بتشكيل لجنه فنيه علي اعلي مستوي يمثل فيها مسؤلي المحافظة، والإدارة العامة للمرور، ويدعي إليها النائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة وعدد من نواب المحافظة للاتفاق علي الأعمال المطلوبة وتحديد جدول زمني لتنفيذها مع إخطار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بموعد المعاينه ونتائجها حتي تتمكن اللجنه من المتابعه

اما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل.

وقال النائب أحمد بدوي أن الدولة المصرية تقوم بتطوير وتوسعة كافة الطرق الرئيسية ومن ضمنها الطريق الدائري الذي تم توسعته مما ساعد على تيسير الحركة الا ان الطريق يتوقف يوميا بالساعات بسبب كارثة النقل أمام باسوس، علي الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية

ولا نبالغ عندمآ نؤكد أن الطريق قد يتوقف بالساعات

وطالب النائب أحمد بدوي ، بضرورة وضع آليه لنقلها الي مكان اخر حتي لا يعرقل الحركة المرورية.

ومن جانبه قال إيهاب عبد الظاهر مدير إدارة الموازين بالهيئه العامة للطرق والكباري، أنه سيتم إزالة كمين باسوس في التوسعات القادمة .

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنه برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة، وبحضور من يرغب من نواب القليوبية الاسبوع القادم لمعرفه اسباب تعطل الطريق الدائري في هذه المنطقة.