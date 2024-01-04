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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الإيرانية: انفجار كرمان الأول ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ان انفجار كرمان الأول يوم أمس ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد قالت ان الرقم الصحيح لعدد الضحايا بانفجارات كرمان هو 95 شهيد و211 جریح والأرقام الأخرى غير صحيحة وناجمة عن تكرار بعض الأسماء.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين.

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