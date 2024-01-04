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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعدادات القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خالص التهانى القلبية للإخوة الاقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد الجديد متمنيا لهم كل الخير والسعادة ، مؤكدا علي أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما  رمزاً للمحبة و السماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً  صفاً واحدا.


وفى سياق متصل أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة اعمال التامين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتامين احتفالات عيد الميلاد المجيد وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع انحاء المحافظة وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التامين


وأكد خلال متابعته لرؤساء المدن والاحياء على ضرورة رفع حالة الإستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة وكذلك  عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشأت وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.


وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد أطقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة ، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.


وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري برفع درجة الإستعداد القصوى لتلقى أى شكاوى على مدار24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينه والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية،وإيقاف جميع الأجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الإحتفالات .


وفى سياق متصل شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يومياً بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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