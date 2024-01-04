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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير موسكو بأسمرة: روسيا ترسل 25 ألف طن من الحبوب إلى إريتريا مجانا

القمح الروسي
القمح الروسي

أكد السفير الروسي في إريتريا إيجور موزجو، اليوم الخميس، أن سفينة روسية محملة بـ25 ألف طن من الحبوب المجانية وصلت إلى ميناء مصوع الإريتري.

وأوضح السفير الروسي في إريتريا "نحن ممتنون جدًا لقبطان السفينة وطاقمها بأكمله، وأعتقد أن الإريتريين سيكونون أيضًا سعداء وممتنين للحكومة الروسية لإمدادها بالحبوب مجانًا لإريتريا وأعتقد أن هذه ستكون مساهمة روسيا العظيمة"، مضيفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "إننا ندعم الأمن الغذائي في هذا البلد".

وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستقدم الحبوب كمساعدة إنسانية لستة دول أفريقية مدرجة في برنامج الغذاء العالمي، وهي مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا والصومال.

وفي نوفمبر الماضي، كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا سترسل ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي مجانا بحلول نهاية 023.

وفي 30 نوفمبر الماضي، تلقت الصومال 25 ألف طن من الحبوب الإنسانية من روسي. وفي وقت لاحق من يوم 18 ديسمبر، حصلت جمهورية أفريقيا الوسطى أيضًا على دفعة من الحبوب المجانية.

وفي ديسمبر المنصرم، وصلت سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح الروسي إلى زيمبابوي إلى ميناء بيرا في موزمبيق، كما وصلت سفينة أخرى تحمل نفس الكمية من الحبوب الروسية المجانية لبوركينا فاسو إلى نقطة عبور في غرب أفريقيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى بوركينا فاسو 25 ألف طن من الحبوب المجانية قريبًا مع وصول سفينة تحمل المساعدات الإنسانية إلى نقطة عبور في غرب إفريقيا في منتصف ديسمبر، حسبما أكدت السفارة الروسية في كوت ديفوار.

وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، تم نقل أكثر من 111 ألف طن من هذه الكمية من الموانئ والمستودعات الأوروبية إلى نيجيريا وكينيا وملاوي وزيمبابوي.

ومن أجل التخفيف من أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة" وتجنب النكسات الزراعية في البلدان المعرضة لخطر المجاعة، تعهدت مجموعة Uralchem بالتبرع بحوالي 300 ألف طن من الأسمدة المعدنية للدول النامية، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها في أواخر ديسمبر.

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