رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني إلى خامنئي

أرسل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وإلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مستنكرًا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة كرمان جنوب إيران، ومعزيًا بالشهداء.

وقال بري في نص برقيته الي الخامنئي : "لقد آلمنا المصاب الجلل الذي ألمَّ بالجمهورية الإسلاميّة جراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المدنيين الآمنين، في مدينة كرمان، وتسبَّب بمقتل العشرات والجرحى".

وأضاف: "إننا إذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية، فهي بقدر ما تمثِّل من عدوان إرهابي استهدف الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية في أمنها واستقرارها، هي أيضًا تؤكِّد بما لا يقبل الشكَّ أنَّ الإرهاب لن يفتَّ من عضد الثورة الإسلاميّة الإيرانية وشعبها في المضي قدمًا في مسيرة التقدم والاقتدار".



كما استنكر هذه الجريمة الإرهابية النكراء، متضرعًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد القتلي بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية دوام الأمن والاستقرار.