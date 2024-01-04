الأسبوع المقبل.. ماذا قال الاحـ..تلال عن مصير النشاطات العسكرية الكثيفة بغزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن النشاطات العسكرية الكثيفة في منطقتي الدرج والتفاح شرق مدينةغزة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ومن جانبها أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة.

وفي سياق متصل حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدنيين في قطاع غزة من استخدام شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي يكثف فيه القصف في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، وفقًا لشبكة CNN.

وبدلاً من ذلك، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين السفر عبر شارع الرشيد، وهو الطريق الساحلي إلى الغرب.