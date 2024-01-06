عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

الجديري
الجديري

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدة محافظات مما أثار حلق من القلق بين أولياء الأمور خاصة أنه يصيب الكبار.

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

ويسبب الجديري المائي، عددا من المضاعفات الصحية الخطيرة في بعض الأحيان مثل التهاب الدماغ والكبد وهناك مجموعة من الأشخاص يكونوا أكثر عرضة لها.

ووفقا لما جاء في موقع “ ويب ميد ” نعرض لكم أهم الاحتياطات التي ينبغي على الحامل والأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر مرض الجديري المائي اتباعها.

وصفات الأدوية
إذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب بالجدري المائي ولكن لم تظهر عليه الأعراض بعد، فقد يعطيك طبيبك حقنة علاجية تسمى الغلوبولين المناعي

يمكن أن يساعد في الوقاية من مضاعفات الجديري المائي الشديد.

قد يفكر طبيبك في هذا العلاج الوقائي عن الإصابة ب الجديري المائي إذا كان المصاب من هذه المجموعات لأنها الأكثر عرضة للمضاعفات:


النساء الحوامل
المدخنين
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية
الخضوع للعلاج الكيميائي أو تناول جرعات عالية من أدوية الستيرويد.


الأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن 4 أسابيع

حديثي الولادة
حديثي الولادة

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض الجديري المائي الشديد ولديك أعراض بالفعل، فقد يصف لك طبيبك دواءً مضادًا للفيروسات يسمى أسيكلوفير  ( سيتافيج ، زوفيراكس ). 

يمكن أن يساعد في جعل الأعراض أقل حدة وستأخذ الجرعة الأولى خلال 24 ساعة من ظهور الطفح الجلدي ثم ستأخذ قرصًا 5 مرات يوميًا لمدة 7 أيام.

الجديري المائي الطفح الجلدي العلاج الوقائي النساء الحوامل المناعة البشرية فيروس نقص المناعة البشري فيروس نقص المناعة البشرية فيروس نقص المناعة نقص المناعة البشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

طريقة عمل طاجن اللوبيا باللحمة المفرومة

ترشيحاتنا

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

علاوة دورية .. بشرى للموظفين في الدولة بقانون الخدمة المدنية

دعاء الركوع في الصلاة.. كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم.. وحكم صيامه كاملا؟ معلومات تهمك

لـ مرور 100 يوم على الحرب .. بيان عاجل لعائلات الأسرى الإسرائيليين

في حراسة مشددة.. المتهمون بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة يمثلون جريمتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ