بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدة محافظات مما أثار حلق من القلق بين أولياء الأمور خاصة أنه يصيب الكبار.

ويسبب الجديري المائي، عددا من المضاعفات الصحية الخطيرة في بعض الأحيان مثل التهاب الدماغ والكبد وهناك مجموعة من الأشخاص يكونوا أكثر عرضة لها.

ووفقا لما جاء في موقع “ ويب ميد ” نعرض لكم أهم الاحتياطات التي ينبغي على الحامل والأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر مرض الجديري المائي اتباعها.

وصفات الأدوية

إذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب بالجدري المائي ولكن لم تظهر عليه الأعراض بعد، فقد يعطيك طبيبك حقنة علاجية تسمى الغلوبولين المناعي

يمكن أن يساعد في الوقاية من مضاعفات الجديري المائي الشديد.

قد يفكر طبيبك في هذا العلاج الوقائي عن الإصابة ب الجديري المائي إذا كان المصاب من هذه المجموعات لأنها الأكثر عرضة للمضاعفات:



النساء الحوامل

المدخنين

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية

الخضوع للعلاج الكيميائي أو تناول جرعات عالية من أدوية الستيرويد.



الأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن 4 أسابيع

حديثي الولادة

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض الجديري المائي الشديد ولديك أعراض بالفعل، فقد يصف لك طبيبك دواءً مضادًا للفيروسات يسمى أسيكلوفير ( سيتافيج ، زوفيراكس ).

يمكن أن يساعد في جعل الأعراض أقل حدة وستأخذ الجرعة الأولى خلال 24 ساعة من ظهور الطفح الجلدي ثم ستأخذ قرصًا 5 مرات يوميًا لمدة 7 أيام.