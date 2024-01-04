الإسرائيليون يشككون في قواعد الاشتباك الخاصة بجيشهم.. جرائم حرب وإفلات من العقاب

في حادثة هزت البلاد، قُتل ثلاثة رهائن إسرائيليين بالرصاص عن طريق الخطأ الشهر الماضي في غزة على يد جنود كان من المفترض أن ينقذوهم. اندلع الغضب في جميع أنحاء إسرائيل، مما أدى إلى المطالبة بإجابات فيما يتعلق بسلوك الجيش في ساحة المعركة والتزامه بحماية المدنيين.

ووفقا لتحليل نشرته نيويورك تايمز، فعلى الرغم من كونهم غير مسلحين، وبدون قميص، ويلوحون بعلم أبيض للإستسلام، قُتل الرهائن بالرصاص. ويعترف التحقيق العسكري الجاري بأن الجنود انتهكوا قواعد الاشتباك.

قال الفريق هرتزل هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق النار على الرهائن تم بشكل مخالف لقواعد إطلاق النار. وأضاف أن إطلاق النار على من يرفع الراية البيضاء ويريد الاستسلام ممنوع تماماً، لكن العكس هو ما حدث بالفعل وينم علي سلوك الجنود في القتال.

أثار هذا الحادث تدقيقًا مكثفًا في قواعد الاشتباك الخاصة بجيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي يعتبرها الكثيرون مقدسة في دولة تعتبر الخدمة العسكرية فيها إلزامية.

وفي حين يؤكد الجيش أن قواعد الاشتباك مصنفة لأسباب أمنية، يرى المنتقدون أن القضية الحقيقية تكمن في الافتقار إلى التنفيذ المناسب، وخاصة في التفاعلات المتكررة بين القوات والفلسطينيين.

حدد جنرال يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية للجيش، شروط إطلاق النار في رسالة إلى الجنود العام الماضي، مشددًا على ضرورة وجود "خطر واضح وفوري". وقد أثارت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة مخاوف بشأن فشل الجيش في تطبيق هذه القواعد بشكل متسق، خاصة في التعاملات مع الفلسطينيين.

وتزعم الاتهامات الأخيرة الصادرة عن إحدى هيئات الأمم المتحدة أن الجنود الإسرائيليين "قتلوا بإجراءات موجزة" ما لا يقل عن 11 رجلاً فلسطينياً أعزل في مدينة غزة، مما زاد من حدة الجدل حول سلوك الجيش.

يرى المنتقدون أن المشكلة لا تكمن في قواعد الاشتباك، بل في سياسات الحكومة. ويزعمون وجود نمط من الاستخدام المفرط للقوة، وخاصة ضد الفلسطينيين، مما يؤدي إلى إفلات الجنود المتورطين في جرائم مزعومة من العقاب.