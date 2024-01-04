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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوشيتد برس: لقطات المراقبة تكشف أن انتحـ.اريين وراء هجمات كرمان

صدى البلد

 ذكرت وكالة أنباء إيرنا عن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 84 شخصًا في كرمان بإيران، أن الهجوم نفذه على الأرجح انتحاريون.

 ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن "مصدر مطلع" لم يذكر اسمه كشف أن لقطات المراقبة من الطريق إلى مراسم إحياء الذكرى في مقبرة الشهداء في كرمان أظهرت بوضوح مهاجمًا انتحاريًا يقوم بتفجير عبوات ناسفة.

 

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن المسؤول قوله إن الانفجار الثاني جاء "على الأرجح" من انتحاري آخر، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من ذلك. وكشف المسؤول عن المسافات بين الانفجارات بأنها 1.5 كيلومتر و2.7 كيلومتر عن قبر قاسم سليماني. ويعتقد أن اختيار المفجرين للمواقع كان استراتيجيا، حيث وضعهم خارج المحيط الأمني لإحياء الذكرى.

 

أدى الارتباك الأولي في يوم الهجوم إلى أن بعض روايات شهود العيان تشير إلى انفجار عبوات غاز كمصدر للانفجار. ومع ذلك، فإن أحدث المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا)، والمدعومة بتحليل لقطات كاميرات المراقبة، تشير إلى تورط انتحاريين.

 

تم تعديل عدد القتلى، الذي تم الإبلاغ عنه في البداية إلى 103، مرتين بعد أن اكتشف المسؤولون بعض الأسماء المتكررة في قائمة الضحايا ونظروا في خطورة الجروح التي أصيب بها بعض المتوفين.

 وشددت السلطات الصحية على أن العديد من الجرحى ما زالوا في حالة حرجة، مما يترك مجالا لاحتمال ارتفاع عدد القتلى.

 

وحتى الآن، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، مما ترك المحققين والسلطات يتصارعون مع تداعيات الحادث المميت. ولا يزال الوضع في كرمان متوتراً بينما تعمل السلطات على التأكد من المدى الكامل للمأساة.

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