الحوثي يحذر أمريكا : أي استهداف لليمن يستدعي ردًا واسعًا وكبيرًا

وجه المكتب السياسي لـلحوثيين رسالة مهمة الي الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال فيها : على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لـ غزة بعمليات عسكرية.

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين في بيان له : أي استهداف لليمن سوف يستدعي رداً واسعاً وكبيراً واليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره.

وتابع : اليمن يرفض ادعاءات أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر وهذا تضليلٌ للرأي العام.

وأردف : تحالف أمريكا وحلفاءها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل.

كما بعث البيان برسالة تحذيرية الي إسرائيل حيث قال : نحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة استمرار عدوانه على غزة.

وختم الحوثي بيانه : على كيان العدو أن يدرك أن أي تحالف في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن التابعة له.