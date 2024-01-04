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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثي يحذر أمريكا : أي استهداف لليمن يستدعي ردًا واسعًا وكبيرًا

ارشيفي
ارشيفي

وجه المكتب السياسي لـلحوثيين رسالة مهمة الي الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال فيها : على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لـ غزة بعمليات عسكرية.

وأضاف المكتب السياسي للحوثيين في بيان له :  أي استهداف لليمن سوف يستدعي رداً واسعاً وكبيراً واليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره.

وتابع :  اليمن يرفض ادعاءات أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في البحر الأحمر وهذا تضليلٌ للرأي العام.

وأردف :  تحالف أمريكا وحلفاءها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل.

كما بعث البيان برسالة تحذيرية الي إسرائيل حيث قال : نحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة استمرار عدوانه على غزة.

وختم الحوثي بيانه : على كيان العدو أن يدرك أن أي تحالف في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن التابعة له.

 

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