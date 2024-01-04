تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أمس، انتشار الجديري المائي فى مختلف المحافظات وشددت على ضرورة الاهتمام بصحة الاطفال واتباع اجراءات الوقاية والعلاج الصحيح حال الإصابة.

يتسبب الجديري المائي فى مضاعفات خطيرة تستوجب العلاج أشهرها ارتفاع الحرارة وظهور البثور لذا يلجأ الأباء لإعطاء الأدوية الشائعة فى تسكين الألم وخفض الحرارة ولكن مع الأسف هذا السلوك يعرض الاطفال فى بعض الحالات لمشاكل خطيرة تظل معهم فيما بعد .

ووفقا لما جاء فى موقع المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض فإن استخدام الأسبرين أو المنتجات التي تحتوي على المادة الفعالة له فى علاج مرض الجديري المائي أو تخفيف ارتفاع الحرارة يعرض الاطفال للإصابة بمرض خطير يعرف بـ متلازمة راي.

ومتلازمة راي مرض خطير يؤثر على الكبد والدماغ بل ويمكن أن يسبب الوفاة.

استخدم أدوية غير الأسبرين فى علاج الجديري المائي مثل الأسيتامينوفين، لتخفيف الحمى الناتجة عن جدري الماء وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتجنب العلاج بالإيبوبروفين إن أمكن لأنه يرتبط بالتهابات الجلد البكتيرية التي تهدد الحياة.

الاسبرين خطر





العلاجات المنزلية لـ الجديري المائي

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف أعراض جدري الماء ومنع الالتهابات الجلدية يساعد غسول الكالامين والحمام البارد مع إضافة صودا الخبز أو دقيق الشوفان غير المطبوخ أو دقيق الشوفان الغروي في تخفيف بعض الحكة.

حاول إبقاء أظافرك قصيرة وتقليل الخدش لمنع انتشار الفيروس إلى الآخرين وللمساعدة في منع التهابات الجلد إذا خدشت البثرة عن طريق الصدفة، فاغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

