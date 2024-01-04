الرئيس العراقي: الاعتداءات المتكررة تقوض الأمن والاستقرار في البلاد



أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد العدوان الذي استهدف مقرا أمنيا في بغداد، وأسفر عن وقوع شهداء وجرحى، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه.

وعبر منصة اكس؛ غرد الرئيس العراقي قائلا : كما نُدين الاعتداءات التي طالت مؤخرا مدينة أربيل ومطارها وقبلها مدينة السليمانية ومناطق أخرى في إقليم كردستان والعراق.

واضاف رشيد أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض الأمن والاستقرار في البلاد .

وفي النهاية؛ دعا الرئيس العراقي الجميع إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم السماح تحت أي ظرف بأن يكون البلد ساحة للصراعات.