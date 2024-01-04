وكيل الشيوخ يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة لقداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب فيها عن خالص التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتقدم وكيل الشيوخ في برقيته بالتهنئة إلي الإخوة الأقباط في مصر وفي الخارج ، مؤكداً أن نسيج الشعب المصري سيظل في رباط الي يوم الدين ، وأن عناق الهلال مع الصليب ليس رمزاً فقط إنما عقيدة راسخة في قلوب المصريين.

داعياً المولى عز وجل أن يديم الاعياد علي المصريين جميعاً المسلمين والأخوة المسيحين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.