وزير خارجية لبنان يكشف المخرج الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة

ناقش عبدالله بوحبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، مع بريت ماك غورك مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تحييد لبنان عن الحرب في غزة، والسبل الكفيلة بالتوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء، علي أهمية نجاح مهمة آموس هوكستين المبعوث الرئاسي الأمريكي في وقف التصعيد في جنوب لبنان والمنطقة، حيث اعتبر أبو حبيب أن المخرج الوحيد لوقف هذا التصعيد هو التوصل لسلام مع الفلسطينيين بدرجة أولى.

كما تبادلا وجهات النظر بخصوص أزمة النزوح السوري إلى لبنان، ومدى توفير الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم.