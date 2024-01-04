داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات كرمان في إيران

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين اللذين وقعا خلال حفل في إيران، والذي يهدف إلى إحياء ذكرى القائد الراحل قاسم سليماني، وفقا لتقارير على منصته على تطبيق تيليجرام. وأسفرت الانفجارات، التي وقعت بفارق دقائق، عن سقوط ما يقرب من 100 قتيل والعديد من الجرحى في مدينة كرمان، الواقعة على بعد حوالي 820 كيلومترًا جنوب شرق طهران.

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) التي تديرها الدولة في إيران أن مفجرين انتحاريين دبروا على الأرجح الهجوم في كرمان، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 84 شخصًا. وذكر "مصدر مطلع" لم يذكر اسمه، نقلاً عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن لقطات المراقبة من الطريق إلى إحياء الذكرى في مقبرة ماتريرز في كرمان أظهرت بوضوح مهاجمًا انتحاريًا يقوم بتفجير متفجرات. وذكر المصدر أن الانفجار الثاني "على الأرجح" نفذه انتحاري آخر، على الرغم من عدم وجود تأكيد نهائي بعد.

قدم المسؤول تفاصيل جديدة حول المسافات بين الانفجارات، مشيراً إلى أنها وقعت على بعد 1.5 كيلومتر و2.7 كيلومتر من قبر قاسم سليماني. ويعزى اختيار المواقع من قبل المفجرين إلى كونها خارج المحيط الأمني لإحياء الذكرى.

أشارت روايات شهود العيان في ذلك اليوم إلى أن انفجار عبوات الغاز هو المصدر المحتمل للانفجار، لكن المشهد الفوضوي على الأرض، والذي تفاقم بسبب الحشود الكبيرة، أدى إلى حالة من الارتباك.

في البداية، تم الإبلاغ عن عدد القتلى بـ 103، ولكن تم تعديله لاحقًا مرتين بعد أن اكتشف المسؤولون أسماء متكررة في قائمة الضحايا ونظروا في خطورة الجروح التي أصيب بها بعض المتوفين. وأشارت السلطات الصحية إلى أن العديد من الجرحى ما زالوا في حالة حرجة، مما يفسح المجال لزيادة محتملة في عدد القتلى مع تطور الوضع.