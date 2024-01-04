الديوان الملكي: الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه

أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأردني يوسف حسن العيسوي إن الأردن سيبقى عصيا على كل المؤامرات، التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.

وذكر في تصريحات له أن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتعهد باستمرار الأردن ، ومن منطلق الوصاية الهاشمية، في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوقوف في وجه أي محاولات، تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.