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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الجيل: نأمل في تغيير سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكى يضم نواب من الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى القاهرة ولقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى تأكيدا على أهمية مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، منوها أن هذه الأهمية توضحها تشكيل الوفد من الحزبين الذين يسيطران على الكونجرس الأمريكى ويتبادلا رئاسة الدولة الأمريكية.

وأشار الشهابي فى بيان صحفي، إلى أن الزيارة تأتى فى وقت دقيق يمر فيها الشرق الأوسط بأحداث خطيرة ومفصلية يتعرض فيه الشعب الفلسطينى لحرب إبادة من جيش الاحتلال الاسرائيلى من خلال القصف الوحشى الذى يستهدف دفع أهل غزة إلى ترك أراضيهم لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن زيارة الوفد الأمريكى فى هذا التوقيت وفى ظل هذه الأحداث يؤكد حرص الكونجرس الأمريكى ممثلان فى الحزبين الكبار على التعرف وجهة النظر المصرية عن قرب وعلى لسان رئيسها عقب انتخابه فى انتخابات حرة نزيهة شهدت اقبال غير مسبوق وحصل فيها على 39.6 مليون مصرى بنسبة 89.5% من أصوات الناخبيين وهى الانتخابات التى قادتها الأحزاب المصرية فى تجربة جديدة للحياة السياسية المصرية.

وتابع الشهابي : فى هذا المناخ تأتى أهمية اجتماع الرئيس السيسى بالوفد الأمريكى المكون من أكبر حزبين هناك وأشاد رئيس حزب الجيل بتاكيدات الرئيس للوفد على ضرورة العمل بجدية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار الشهابي إلى تأكيد الرئيس السيسى لوفد الحزبيين الأمريكيين الجمهورى والديمقراطى إلى أن الأولوية الان تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة. كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن كلمات أعضاء الوفد فى اللقاء كانت عبارة عن إشادة بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني وكان ذلك عبر استفساراتهم عن رؤية الرئيس السيسى فى حل الازمة الفلسطينية والتى أكد فيها سيادته أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة، ونوه الشهابى إلى تأكيد الرئيس السيسى على أهمية العمل المكثف والمسئول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد الشهابي أن زيارة الوفد الأمريكى بعد الانتخابات الرئاسية المصرية التى لعبت فيها الأحزاب المصرية الجادة دورا كبيرا ومؤثرا فيها يعنى اعتراف الحزبين الكبيرين فى أمريكا بالدور الحزبى فى الحياة السياسية المصرية واهم انتخاباتها.

وأعرب الشهابي عن أمله فى أن يرجع الوفد الأمريكى من زيارته للقاهرة ليغير من سياسة بلاده تجاه الشرق الأوسط وفى القلب منها مصر فتتوقف مخطاطاتها وهو ما ينعكس على الاستقرار ويدفع حركة البناء والتنمية إلى الأمام.

الكونجرس الأمريكي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى الولايات المتحدة الامريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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