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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الهجمات في كرمان إيران بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت في وقت سابق  ان انفجار كرمان الأول يوم أمس ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد قالت ان الرقم الصحيح لعدد الضحايا بانفجارات كرمان هو 95 شهيدا و211 جریحا والأرقام الأخرى غير صحيحة وناجمة عن تكرار بعض الأسماء.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين

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