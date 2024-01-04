خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

حسم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن جواز التهئنة بين المسلمين وبعضهم عن العام الميلادي الجديد، وأن الأمر يقتصر فقط على غير المسلمين.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أنه يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد مستشهدا بالآية القرآنية "وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".

وأضاف: "معنى ذلك أن الآيات لا تخلو من أمرين، أولها أن ما يضايقك أو يحزنك يجب الصبر عليه، وهناك أيضا ما يفرحنا وأخبار إيجابية يجب أن نشكر الله عليها".