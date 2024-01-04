الحشد الشعبي: جاهزون لتنفيذ أي أمر يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه



أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي أن الاعتداء علي مقر له عبر طائرة مسيرة اليوم عمل إجرامي بل ويعد تعدي وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال الحشد الشعبي في بيان له : أن التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن إصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين.

وختم الحشد الشعبي بيانه : هنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتتفيد أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه.

