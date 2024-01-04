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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على خطة القوافل العلاجية المجانية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة  ووزارة الصحة، أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل العلاجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة .

حيث أعلنت مديرية الصحة عن خطة القوافل الطبية خلال النصف الأول من العام الجارى بدايةً من يناير الحالى وحتى يونيو ٢٠٢٤ ،وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتقديم الخدمات العلاجية للأهالى بالقرى بالمجان.

 

هذا ويشار إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم.

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