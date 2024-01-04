نائب بالشيوخ : خروج قانون حقوق المسنين للنور هدية من الرئيس لهم

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.



وأضاف " البدري" فى تصريحات له، القرار يهدف لتحسين المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من المصريبن، ويعزز تحقيق أهداف الدولة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا:" مثل هذه القرارات ليس جديدا على الرئيس السيسي الذي يثبت كل مرة أنه يتابع الشارع وما يدور فيه ويبذل ما يستطيع للتخفيف عن المصريين.



وأكد أهمية توجيه الرئيس بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن، بما يساعدهم على تخطى أزمات ارتفاع الأسعار التي نتجت عن الأزمات العالمية، مؤكدا أهمية إصدار قانون حقوق المسنين لما له من أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المصريين .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ إلي أن المجلس ناقش قانون حقوق المسنين ووافق عليه نهائيا ثم احاله إلي مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، موضحا أنه فور خروج القانون للنور سيكون بمثابة هدية من الرئيس السيسي لفئة كبار السن.