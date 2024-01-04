ليبيا تدين وتستنكر هجوم كرمان الإرهابي

عبرت وزارة الخارجية الليبية، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.



ووفق بيان لها؛ فقد قالت الخارجية الليبية : “تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانة واستنكار دولة ليبيا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين”.

كما شددت الخارجية علي تضامنها مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الأليم، مجددة موقف بلادها الثابت والداعي لنبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة أشكاله”.

ووقع الأربعاء انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني بمحافظة كرمان.