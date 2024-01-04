ريان: لم أشترط اللعب أساسيًا في الأهلي وطلبت فرصة من موسيماني

نفى أحمد ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ما تردد اشتراطه اللعب أساسيا عندما كان في الأهلي لكنه طلب الحصول على فرصة من المدرب بيتسو موسيماني.

وقال ريان في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: "تحدثت مع موسيماني حول إمكانية حصولي على فرصة مع النادي الأهلي وقال لي ان حصولي على فرصة صعب

وتلقيت عرض إعارة من سيراميكا كليوباترا قلت لموسيماني انني سأكون هدافًا للدوري ولكنه قال لي ان هذا الأمر مستحيل بعد خوض عدد من المباريات، كان يحفزني من أجل تألقي خلال فترة إعارتي

واصل: "دخلت منتخب مصر من بوابة سيراميكا كليوباترا وخلال فترة تألقي مع الفريق وانا على سبيل الإعارة لم يكن من الطبيعي ان استمر مع الأهلي بأسلوب الإعارة في كل موسم وكان يجب ان استقر في نادي".