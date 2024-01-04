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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: القضية الفلسطينية في وجدان القيادة السياسية المصرية.. فيديو

حامد فارس
حامد فارس

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على استقبال الرئيس السيسي وفدا أمريكيا يضم السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي" عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي.

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وقال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذا اللقاء له الكثير من الأهمية والدلالة الكبيرة، ويعكس أن دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم نظرة مهمة لدور الدولة المصرية للعمل على خفض التصعيد في المنطقة بشكل كبير".

 

وأضاف: "هذا اللقاء يؤكد أن السردية المصرية تسير في الاتجاه الصحيح للعمل على حل القضية الفلسطينية بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولة وقرارات مجلس الأمن"، موضحا: "هذه الزيارة ستؤدي إلى تغير موقف الإدارة الأمريكية تجاه الأوضاع في فلسطين".

 

وأشار الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية،: "سياسات الرئيس بايدن الخاطئة جعلته يخسر الانتخابات الأمريكية حتى قبل أن تبدأ باعتبار أن هناك انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي بشكل واضح".

 

وعلق علي قيام مصر بإنشاء معسكر إغاثة في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة على مساحة 100 فدان، مؤكدا أن القضية الفلسطينية في وجدان القيادة السياسية المصرية، ومصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتهجير سواء الطوعي أو القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

 

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