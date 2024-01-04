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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ياسر ريان يكشف عن نصيحته لإمام عاشور قبل انضمامه للأهلي

امام عاشور
امام عاشور

 كشف أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا عن نصيحته للاعب الأهلي إمام عاشور أثناء تواجده في ميتلاند بالدوري الدنماركي.

وقال أحمد ريان في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " نصحته بالاستمرار في أوروبا وأمامك فرصة الظهور بدوري أبطال أوروبا بشكل مميز ، لكنه كان اتخذ قرار العودة للدوري المصري من جديد. 

مؤكدا أنه يتوقع له أن يقدم أفضل موسم له مع النادي الأهلي وأبلغته أنه سيكون في أفضل ناد بأفريقيا وتمنيت له التوفيق ".

 وتابع " انطلاقة إمام عاشور في مباراتنا بكأس الرابطة غير عادية خاصة وانها جاءت في آخر دقائق المباراة مشددا على أننا كنا نسعى لتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ".

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