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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مفاجأة غير سعيدة تنتظر ايتن عامر بعد تعديها علي زوجها

الفنانه ايت عامر-أرشيفية
الفنانه ايت عامر-أرشيفية

حرر طليق الفنانة آيتن عامر محضرا ضد والدتها، اتهمها فيه بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده في فيلا بمنطقة الشيخ زايد وينص القانون علي عقوبات رادعة في حالة ثبوت التهمة 

نص العقوبة 

نصت المادة 302 / 1 وفقا لقانون العقوبات على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه

الجدير بالذكر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من محمد سعيد مدير تصوير سينمائي، يتهم فيه والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، والمقيمة بفيلا في الشيخ زايد بالسب والقذف أثناء زيارة أولاده وذلك بعد انفصاله عن الفنانة في الفترة الأخيرة.

وعلى الفور حررت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة المحضر اللازم عن الواقعة.

وقال  الشاكي فى المحضر أن والدة الفنانة آيتن عامر قامت بسبه وقذفه أمام أولاده، وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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