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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن بطولة كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

طرح الإعلامي إبراهيم فايق سؤالا لجمهوره  بشأن بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق:  هل منتخب مصر قادر على تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية؟
 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث سيحصل الفائز على مبلغ 7 ملايين دولار.

 

الوصيف سيحصل على 4 ملايين دولار، بينما ستكون الجوائز للمتأهلين للدور نصف النهائي وربع النهائي 2.5 مليون و1.3 مليون دولار على التوالي.

 

أشار رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تطوير كرة القدم ودعم الاتحادات الأعضاء.

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الافريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية

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