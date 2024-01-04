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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع الحوثيين يصدر تحذيرا شديد اللهجة ردا على الهجمات الأمريكية

صدى البلد

أصدر وزير الدفاع اليمني تحذيراً شديد اللهجة، متعهداً برد قوي على الهجمات الأمريكية الأخيرة على أفراد القوات البحرية. وأكد البيان الذي بث عبر قناة الحوثيين على تليجرام، أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتنفيذ رد انتقامي قاس ومؤثر، باستخدام أساليب قتالية تفوق قدرات خصومها وحساباتهم العسكرية.

 

ونقل بيان عن الحوثيين رسالة واضحة إلى أولئك الذين يشاركون في الأعمال العدائية مع اليمن، مؤكدًا أن عواقب مثل هذه الأعمال تقع فقط على المحرضين أنفسهم. ويقال إن العقيدة القتالية للقوات المسلحة اليمنية قد تطورت لتتجاوز خطط المعركة التكتيكية، مما يضمن النجاح في البر والبحر والجو.

 

يأخذ البيان منظورًا أوسع، مستحضرًا إحساسًا بالاختيار الإلهي، مما يوحي بأن شعب اليمن قد تم اختياره للدفاع عن الحقيقة والعدالة. وهو يضع اليمن في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية ضد الظلم على الساحة العالمية.

 

يعبر الحوثيون عن التزامهم بالحقيقة والعدالة والثقة في الله عز وجل، ومواءمة نضالهم مع السرد الأوسع للمقاومة ضد الظلم المتصور. ويشير البيان إلى عزم واستعداد مكثفين لمواجهة التهديدات الخارجية، مما يمهد الطريق لتصعيد محتمل في المنطقة المضطربة بالفعل.

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