"حزب الله النجباء" تتعهد بمواصلة الهجمات على القواعد الأمريكية

أعلن عضو حركة حزب الله النجباء في العراق محمد الموسوي، في بيان رسمي، أن عملية الاغتيال الأخيرة في بغداد مرتبطة بشكل وثيق بالتفجير الذي وقع في كرمان بإيران، ومقتل الشهيد العاروري قبل ذلك. ويتوقع الموسوي مرحلة مقبلة ستختلف بشكل ملحوظ عن الصراع الحالي، ما يشير إلى اتساع محتمل في الأعمال العدائية.

وفي معرض حديثه عن التصرفات الأمريكية الأخيرة، نفى الموسوي أي فكرة مفادها أن هذه التصرفات من شأنها أن تردع استهداف القواعد الأمريكية. وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية تقع في الوهم إذا اعتقدت أن أحداث اليوم ستؤدي إلى وقف الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية.

وورد أن الهدف المحدد للهجوم الأخير ينتمي إلى جهة رسمية وقانونية عراقية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة عملية الاغتيال وتداعياتها. وتنتظر حركة حزب الله النجباء بفارغ الصبر مواقف عملية من القوات العراقية تطالب بموقف واضح ضد استمرار الوجود الأمريكي في العراق.

علاوة على ذلك، يؤكد البيان معارضة العراق التاريخية لوجود الكيان الصهيوني، ما يضع البلاد كلاعب رئيسي في الصراع الأوسع.

يحدد إعلان الحركة نبرة التحدي والمقاومة، ما يشير إلى التزام لا هوادة فيه تجاه الأعمال العدائية المستمرة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ولا يزال الوضع متوتراً في الوقت الذي يمر فيه العراق بمشهد جيوسياسي معقد وسط تصاعد التوترات.