عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

صدى البلد

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس، جولة تفقدية في صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي.

 

وحضر وزير الشباب والرياضة خلال الجولة تدريبات جميع المنتخبات الوطنية، برفقة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات كرة القدم والجمباز والسلة والقوس والسهم والرماية والخماسي الحديث والطائرة والسلاح والتايكوندو والريشة الطائرة والتجديف وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.

 

جاء ذلك فى ضوء متابعة الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لكافة الاستعدادات النهائية الخاصة بالمنتخبات الرياضية المصرية، وتقديم الدعم والمساندة لكافة اللاعبين قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

كما التقى وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، باللاعبين الذين تأهلوا إلى الأولمبياد مقدمين التحفيز والمؤازرة لهم من أجل رفع علم مصر عاليًا وتشريفها وتحقيق ميداليات أولمبية.

 

وأقيم هذا الاجتماع وسط حشد كبير من جانب اللاعبين الأبطال الرياضيين بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي لجميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم وهو ما يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مطالبهم ببذل ما في لديهم من أجل المواصلة في حصد الإنجازات خاصة في أولمبياد باريس 2024.

 

من جانبه، قدم ياسر إدريس الدعم والمساندة للاعبين مشيدًا بمستواهم وأدائهم المميز والروح الرياضية العالية خلال العام الماضي والفترة الماضية، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة في أولمبياد باريس 2024 مؤكدًا على أنه سيقوم بتوفير كل ما يحتاجه جميع اللاعبين.

8
8
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
fe9cf18e-89f5-407b-908a-264634c769a9
fe9cf18e-89f5-407b-908a-264634c769a9
282fda9c-d464-4111-9d2b-5291e38cc2d6
282fda9c-d464-4111-9d2b-5291e38cc2d6
ae0ce1b7-2e96-4cc8-8e9e-9a7b03ab52ac
ae0ce1b7-2e96-4cc8-8e9e-9a7b03ab52ac

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

ترشيحاتنا

خبير بالنقل البحري: أسعار السلع في أوروبا ارتفعت بنسبة 100% بسبب الحوثيين

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

إلغاء الاتفاقيات.. مطالب عراقية بطرد السفير الأمريكي

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مفاجأة تنتظر أسعار الذهب خلال 2024| ماذا يحدث في مارس المقبل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

فيديو

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ