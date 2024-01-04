استشاري صحة نفسية: هروب الإسرائيليين للدول الأوروبية بسبب صدمات عصبية

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن نزوح عدد كبير من الأطباء الإسرائيليين لبعض الدول الأوروبية كان نتيجة صدمات عصبية ونفسية.

وأضاف الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "إسرائيل لديها كمية من المنتحرين خلال الفترة الماضية في صفوف الجيش الإسرائيلي سواء جنود أو ضباط بعدد كبير جدا، لدرجة أنها قامت بعمل تعتيم على هذا الأمر".



وأردف أحمد هارون: "كل التحية والتقدير لأهل غزة على صمودهم في ظل الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار القصف".



وتابع استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي: "المتتبع للتاريخ يعلم أن جرائم الحرب الصهيونية لم ولن تنتهي، والمتأمل لما يحدث يرى أن هذا نصر وتمكين من عند الله".