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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالنقل البحري: أسعار السلع في أوروبا ارتفعت بنسبة 100% بسبب الحوثيين

الحوثيين
الحوثيين

قال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، التوترات في البحر الأحمر، فهي لا تؤثر فقط على مصر ولكن على العالم كله.


وأضاف، منتصر السكري خلال مداخلة مع برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه مطمئن لقرب انتهاء تلك التوترات، لأن مصر إذا كانت 0.01% نتيجة انخفاض أرباح قناة السويس، فإن أوروبا والعالم يخسرون بنسبة 99.9 %.

حجم التجارة


وأوضح الخبير الدولي في مجال النقل البحري  80% من حجم التجارة حول العالم تمر من البحر الأحمر، والتوترات التي تحدث بسبب الحوثيين أزمة كبيرة.


وأشار إلى أن الثورات في البحر الأحمر أثرها انعكس على السوق الأوروبي سريعا، وأسعار بعض السلع ارتفعت بنسبة 100% بسبب ارتفاع تكلفة الشحن نتيجة تلك التوترات.

الإعلامية سارة حازم طه السوق الاوروبي النقل البحري حجم التجارة كل الزوايا قناة السويس

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