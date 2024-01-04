وزير الرياضة يستعرض مهاراته مع لاعبي المنتخب الوطني للرماية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس، جولة تفقدية في صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي.

وحضر وزير الشباب والرياضة خلال الجولة تدريبات جميع المنتخبات الوطنية، برفقة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات كرة القدم والجمباز والسلة والقوس والسهم والرماية والخماسي الحديث والطائرة والسلاح والتايكوندو والريشة الطائرة والتجديف وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.

وقام وزير الشباب والرياضة اثناء مشاهدته لمنتخب الرماية المصرى داخل صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي ، بممارسة اللعبة بعد شرح بعض عناصرها وطريقة لعبها مدرب المنتخب القومي .

وقام بعض المرافقين للوزير بتجربة اللعبة ، والاستماع لشرح مدرب المنتخب ، كما ابدى وزير الشباب سعادته بالمستوى الذى وصل اليه المنتخب القومى ، مؤكدا على اهتمام الدولة بجميع المنتخبات وتقديم الدعم الكامل لهم ، حتى نتمكن من حصد الميداليات بالأولمبياد واسعاد الشعب المصرى .

والجدير بالذكر ، ان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد كرم لاعبي المنتخب الوطني للرماية، بحضور اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد ضمان لاعبي المنتخب الوطني حجز أحد عشر مقعدا بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.