عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يستعرض مهاراته مع لاعبي المنتخب الوطني للرماية

صدى البلد

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس، جولة تفقدية في صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي.

 

وحضر وزير الشباب والرياضة خلال الجولة تدريبات جميع المنتخبات الوطنية، برفقة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات كرة القدم والجمباز والسلة والقوس والسهم والرماية والخماسي الحديث والطائرة والسلاح والتايكوندو والريشة الطائرة والتجديف وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.

 

وقام وزير الشباب والرياضة اثناء مشاهدته لمنتخب الرماية المصرى داخل صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي ، بممارسة اللعبة بعد شرح بعض عناصرها وطريقة لعبها مدرب المنتخب القومي .

 

وقام بعض المرافقين للوزير بتجربة اللعبة ، والاستماع لشرح مدرب المنتخب ، كما ابدى وزير الشباب سعادته بالمستوى الذى وصل اليه المنتخب القومى ، مؤكدا على اهتمام الدولة بجميع المنتخبات وتقديم الدعم الكامل لهم ، حتى نتمكن من حصد الميداليات بالأولمبياد واسعاد الشعب المصرى .

 

والجدير بالذكر ، ان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد كرم لاعبي المنتخب الوطني للرماية، بحضور اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد ضمان لاعبي المنتخب الوطني حجز أحد عشر مقعدا بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

ترشيحاتنا

باحث دولي : الحرب قائمة في قطاع غزة .. وكل الاحتمالات واردة

علاج السرحان في الصلاة .. مفكر إسلامي يكشف عن روشتة تجعلك خاشعا مقبولا

وزير الرياضة يستعرض مهاراته مع لاعبي المنتخب الوطني للرماية

خبير بالنقل البحري: أسعار السلع في أوروبا ارتفعت بنسبة 100% بسبب الحوثيين

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

إلغاء الاتفاقيات.. مطالب عراقية بطرد السفير الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

فيديو

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ