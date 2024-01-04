مصادر لحقائق وأسرار: الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للانتهاء سريعا من توصياته

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصادر قد أكدت لبرنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس الوزراء سيناقش انشاء مفوضية عدم التميز تمهيدا لتقديها إلى البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للإنتهاء سريعا من توصياته.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصادر قد أكدت أنه لا بد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات.

3 أحزاب أساسية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديموقراي والوفد.