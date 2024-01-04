دعوات متطرفة.. دول الخليج تدين تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة

أعربت عدة دول عربية خليجية عن إدانتها الشديدة للتصريحات المثيرة للجدل الأخيرة التي أدلى بها وزيرا الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، والتي حثت الفلسطينيين على الهجرة من غزة. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه العميق إزاء هذه التصريحات.

دعا بن جفير، وزير الأمن القومي، إلى تشجيع هجرة سكان غزة وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. واقترح سموتريش، وزير المالية، أن يقوم الفلسطينيون بإخلاء غزة لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للمساهمة في تنمية المنطقة.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه بشدة هذه التعليقات ورفضتها، ودعت المجتمع الدولي إلى التصدي لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي من خلال التصريحات والأفعال.

كما استنكرت دولة قطر التصريحات بأشد العبارات، معربة عن معارضتها لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أن غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك.

وأصدرت الكويت تحذيرا من الخطط الإسرائيلية لتهجير سكان غزة والسكان الفلسطينيين على نطاق أوسع، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، "التصريحات المتطرفة" للوزراء الإسرائيليين. ورفضت الإمارات مثل هذه التصريحات المسيئة، مؤكدة رفضها القاطع، وأعربت عن مخاوفها من التصعيد المحتمل وعدم الاستقرار في المنطقة.

وانضمت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالتصريحات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الرفض الدولي لتصريحات الوزراء الإسرائيليين.