عالم مصري في إنجلترا: المقاييس العلمية لممارسة الرياضة يحددها سمات الشعب وطبيعة الجسم

تحدث الدكتور محمد إمام، استشاري الطب الرياضي ورئيس قسم العظام بمركز رولي برستو بإنجلترا، عن مشاكل العظام والمفاصل، موضحا: "فوق سن الخمسين نسبة المصابين بضعف في العظام أكثر من 50%".

وأضاف إمام خلال حواره ببرنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق،: "منذ الولادة هناك عظم بيتشال وعظم بيتحط، وهذه العملية تكون متوازنة حتى سن الـ30، وبعد سن الـ40 يبدأ العظام يتشال منه أكثر ما بيتحطله وهذا ما يسمى هشاشة العظام".

وأوضح: "هناك عوامل قد تزيد من هشاشة العظام مثل التدخين وشرب الكحوليات، وبعد انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء"، لافتا: "عدم ممارسة الرياضة أيضا يسهم في زيادة هشاشة العظام".

وتابع: "الإحماء قبل أي تدريب جزء مهم من سلامة أبنائنا في الملاعب وليس ترفيها"، موضحا: "ممارسة الرياضة أكثر من ساعة متصلة قد يتسبب في إصابات خطيرة وإنهاك للعضلات".

واسترسل الدكتور محمد إمام، استشاري الطب الرياضي ورئيس قسم العظام بمركز رولي برستو بإنجلترا،: "المقاييس العلمية لممارسة الرياضة يحددها سمات الشعب وطبيعة الجسم".