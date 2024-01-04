خبير بالشئون الإيرانية: تفجير كرمان نتيجة رغبة أطراف معينة في معاقبة طهران

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، الخبير بالشئون الإيرانية، إن حادث تفجيري كرمان في إيران جاء نتيجة رغبة أطراف معينة في معاقبة طهران على موقفها الداعم لما يوصف بمحور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وغزة، إلى جانب دعم إيران العلني للحوثيين.

وأضاف أبو النور، خلال مداخلة ببرنامج "كل الزوايا" على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إن إيران تتهم إسرائيل علنًا بأنها المتسبب في هذه التفجيرات، ووزير الداخلية الإيراني صرح بأن شكل العمليات يشير إلى أن إسرائيل هي من فعلت ذلك، لأن التفجيرات حدثت باستخدام حقائب مفخخة تم تفجيرها بالريموت.

تنظيم داعش



ولفت إلى أن تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن تفجيري كرمان، وهناك بيان نشر بأن شخصا مفخخا تحول إلى اشلاء وكان يحمل حزاما ناسفا وهو من قام بالتفجير، منوها بأن إيران دائما تؤكد أن تنظيم داعش مدعوم من أمريكا وإسرائيل، لأن هذا التنظيم منذ تأسيسه لم يقم بأي عملية في إسرائيل، وهناك إجماع على أن إسرائيل هي العدو الأول والأوحد للأمة العربية والإسلامية، ولذلك فإن إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بأنهما المتسبب الأول سواء نفذتا بشكل مباشر أو من خلال تنظيم داعش.

