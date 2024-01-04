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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير قانون دولي : جنوب أفريقيا تمتلك إثباتات بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية

إسرائيل
إسرائيل

قال أيمن سلامة، الخبير بالقانون الدولي، إن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لمحكمة العدل لاتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذا الطلب احتوى على 84 صفحة كاملة، مشيرا إلى أن المحكمة حددت أيام 11 و12 يناير الجاري لنظر الطلب المقدم من جنوب إفريقيا.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المحكمة لبت طلب جنوب أفريقيا بعقد جلسة ليس من أجل الحكم على إسرائيل ولكن لاتخاذ تدابير احترازية ضد إسرائيل، منوها أنه من ضمن الطلبات التي تقدمت بها جنوب إفريقيا هي إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ومنع ارتكاب الجرائم التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي تفضي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. 

 الإبادة الجماعية


وعن تأييد حكم ضد إسرائيل، قال: "الموضوع ليس بهذه السهولة لأن جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة منفصلة ومستقلة عن جرائم الحرب، وجنوب ‘أفريقيا قدمت أدلة موثقة تثبت أن اسرائيل حرضت على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ولم تتدخل لإيقاف ذلك".


وأشار إلى أنه من ضمن الوثائق التحريض الرسمي من وزراء الدفاع وبنيامين نتنياهو على الفلسطينيين، وكل التصريحات اللى تابعناها من بداية الأزمة.

إسرائيل إطلاق النار ارتكاب الجرائم الإعلامية سارة حازم طه الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني محكمة العدل

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