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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد مشايخ شمال سيناء: مخطط التهجير مرفوض.. وإسرائيل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

صدى البلد

أكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن المشهد في سيناء مرتبك بسبب حرب غزة، مشيرا إلى أن حجم المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كبير.

 

وقال إبراهيم أبو عليان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرات على قطاع غزة تمتد إلى سيناء، مؤكدا أن مخطط التهجير مرفوض تماما جملة وتفصيلا.

 

تغلق كل الطرق المؤدية للسلام

وتابع أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن إسرائيل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل ترفض حل الدولتين وتغلق كل الطرق المؤدية للسلام.

الشيخ إبراهيم أبو عليان مشايخ شمال سيناء قطاع غزة سيناء غزة

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