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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر تسعى بكل السبل لوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على تطورات الأوضاع في غزة، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار بالقطاع.

 

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وأضاف فايز فرحات في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء الكونجرس وعضوي الحزب الديمقراطي، يندرج ضمن فئة اللقاءات شديدة الأهمية.

 

وأردف، أنه إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة الكونجرس ودوره في عملية صناعة القرارات داخل أمريكا وله دور في التأثير على قرارات البيت الأبيض ذات الطابع العسكري والتي تتعلق بالمبالغ المالية.

 

وأكد أن مثل هذه اللقاءات تمثل آلية مهمة لتغيير الرأي العالمي وتحديدًا داخل المؤسسات الأمريكية بالنظر لدور الولايات المتحدة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تسعى بكل السبل للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتأثير على الرأي العام الأمريكي وخاصة الرسمي وخاصة الكونجرس.

 

وتابع أن مصر كان لها دورًا كبيرًا لتغيير الرأي العام الأمريكي وإيضاح الصورة الحقيقة للجانب الأمريكي الأمر الذي أدى لتحول كبير في الموقف الأمريكي ومازلنا في حاجة لموقف أكثر وضوحًا للوصول لوقف إطلاق النار.

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